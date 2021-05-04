В Сызрани автомобилистка разбила машину об ограждение

В понедельник, 3 мая, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

По данным регионального ГУ МВД, в 1:50 22-летняя девушка ехала на ВАЗ-21120 по ул. Локомобильной в направлении Ульяновского шоссе. В районе дома № 33 она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в ограждение справа.

В аварии пострадала 31-летняя пассажирка, ее госпитализировали.