Под Самарой мужчина на "четырнадцатой" сбил садившуюся в машину женщину

В понедельник, 3 мая, в Кинельском районе Самарской области под машину попала женщина, садившаяся в автомобиль, сообщает региональное ГУ МВД.

В 1:50 напротив дома № 57 на ул. Советской пос. Алексеевка 26-летний водитель "четырнадцатой" в начале движения не убедился в безопасности маневра и сбил 48-летнюю женщину, которая была на краю проезжей части и садилась в машину с левой стороны.

Пострадавшую госпитализировали.