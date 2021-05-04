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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти пройдет очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" проведет гидравлические испытания тепловых сетей от котельных № 3, № 4, № 7 и № 14 г. о. Тольятти. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение 5 мая 2021 года для жителей микрорайона Жигулевское море, а 11 мая 2021 года — для санатория "Лесное" и потребителей поселков Портовый и Федоровка.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов — в период испытаний будет повышено давление теплоносителя в магистральных и распределительных тепловых сетях. Горожанам следует избегать нахождения вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер, а также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Поврежденные во время опрессовок участки теплосети будут запущены в работу после ремонта. Горячее водоснабжение вернется в дома горожан после устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: 719-252 и 283-322.

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