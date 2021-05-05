Баскетболисты "Самары" стали победителями Суперлиги

Во вторник, 4 мая, баскетболисты "Самары" в решающем матче финала Суперлиги обыграли "Уралмаш" — 86:73.

До середины первого периода волжане были впереди, но уральцы не отставали, перехватили лидерство и удерживали его до конца четверти. Второй период прошел в напряженной борьбе. К конце третьего периода самарцы вели — 64:53. Максимума интрига достигла к середине последнего периода — 64:63. Лишь за две минуты до завершения основного времени "Самара" начала оторваться — 77:71.