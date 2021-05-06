В Тольятти столкнулись LADA Granta и LADA Kalina, пострадала 70-летняя женщина

В среду, 5 мая, в 10:30 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД 70-летний водитель LADA Granta, двигаясь по ул. Фрунзе, на регулируемом перекрестке улиц Фрунзе и Революционной, при повороте налево (на разрешающий сигнал светофора), столкнулся с допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina под управлением 43-летнего мужчины, который двигался в прямом встречном направлении.

При столкновении пострадала пассажир "Гранты" — 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.