В Тольятти столкнулись LADA Granta и LADA Kalina, пострадала 70-летняя женщина

В среду, 5 мая, в 10:30 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД 70-летний водитель LADA Granta, двигаясь по ул. Фрунзе, на регулируемом перекрестке улиц Фрунзе и Революционной, при повороте налево (на разрешающий сигнал светофора), столкнулся с допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina под управлением 43-летнего мужчины, который двигался в прямом встречном направлении.
При столкновении пострадала пассажир "Гранты" — 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.