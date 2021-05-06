В Самарской области вопросы переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам будут решаться комплексно

Широкий спектр вопросов, связанных с развитием жилищного строительства и возведения социально значимых объектов, рассмотрели в среду, 5 мая 2021 года, на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Участники встречи обсудили ход реализации государственной программы Самарской области по расселению аварийного жилого фонда.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед региональным правительством задачу решить проблему с аварийными домами за ближайшие три года. Как отмечал Глава региона, в последние годы темпы по переселению граждан ускорились, новое жилье было предоставлено более чем трем тысячам человек, однако эту позитивную динамику необходимо сохранить.

Напомним, работа по переселению граждан из аварийного жилья в Самарской области ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Механизмом реализации федерального проекта является государственная программа Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".

Программа реализуется в пять этапов, к настоящему времени область завершила первый этап. В рамках первого этапа было расселено 2053 человек из 813 помещений общей площадью 33,12 тыс. кв. м

В настоящее время область приступила к реализации второго и третьего этапов программы.

В 2020 году в рамках второго этапа было расселено 858 человек, проживавших в 372 жилых помещениях общей площадью 14,76 тыс. кв. м.

В 2021 году в рамках второго этапа новое жилье уже предоставлено 490 гражданам, проживавшим в 208 жилых помещениях.

В рамках третьего этапа программы в муниципалитетах идет работа по заключению контрактов на приобретение жилья для переселенцев. Эта работа должна на 90% завершиться к концу года.

Участники совещания обсудили также готовность к выполнению обязательств в рамках четвертого этапа программы. Министерством строительства Самарской области заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки региону. Условием направления средств из федерального бюджета должно стать софинансирование из областного бюджета в размере 45 млн рублей.

На совещании было принято решение предусмотреть эти средства в региональном бюджете.

Председатель регионального правительства указал на необходимость при планировании строительства социального жилья решать в комплексе проблемы переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам.

"Это разные программы и разные источники финансирования. Но, планируя строительство, муниципалитет может предусмотреть в домах для переселения из аварийного жилья определенное количество квартир для детей-сирот. И в том, и в другом случае необходимо делать акцент на новое жилье, а не вторичный рынок", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

На совещании проанализировали динамику цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости, по итогам первого квартала 2021 года составила 58 683 руб., что на 5,41% больше аналогичного показателя в первом квартале 2020 года.

На вторичном рынке в городских округах Самарской области по итогам первого квартала 2021 года стоимость квадратного метра составила 54 660 руб. Динамика средней цены предложения к аналогичному периоду прошлого года составила 7 895 руб. (+ 16,88%).

Основной причиной положительной динамики цен на жилье эксперты называют низкие ставки по ипотечным кредитам. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она была призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Эта мера поддержки позитивно повлияла на строительную отрасль. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, банками Самарской области были снижены ипотечные ставки до уровня 5,8%. Государственная программа льготной ипотеки пользуется спросом в регионе. В настоящее время ключевыми банками, начиная с 17 апреля 2020 года, заключено 8049 кредитных договоров на сумму 13 564 560 000 рублей. Из них по итогам 2020 года заключено 5 368 договоров на сумму 9 895 770 000 рублей, и уже на 5 мая текущего года — 2 681 договоров на сумму 3 668 790 000 рублей. В настоящее время правительство страны рассматривает варианты дальнейшего продления программы после 1 июля.

Отдельно на совещании рассмотрели ход капитального строительства социально значимых объектов. В зоне особого внимания правительства региона — строительство Легкоатлетического манежа в Тольятти (ввод в эксплуатацию планируется в текущем году), футбольной арены в Самаре (ввод в 2022 году), лыжероллерной базы "Чайка", Сызранской городской больницы № 2 (также сдается в 2021 году), больницы в Самаре на улице Шверника, набережной в Тольятти, а также реконструкции Красного Креста и еще двух больниц в Самаре — поликлиники на улице Воронежской и больницы на Льва Толстого. Для контроля за графиком работ применяют систему "светофоров", где отражаются любые отклонения и возможные риски. По информации министерства строительства, ни один из этих важных объектов не попал в "красную" зону, они будут введены в эксплуатацию в срок.