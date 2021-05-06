Дмитрий Азаров о поддержке "Северного ключа": "Мы должны сохранить предприятие и дать ему новый импульс развития"

Похвистневский район по итогам 2020 г. достиг заметного роста социально-экономических показателей. Вопросы развития территории, реализации национальных проектов и поддержки сельхозпроизводителей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил во время встречи с главой района Юрием Рябовым.

Юрий Рябов, обращаясь к губернатору, отметил, что, несмотря на пандемию и существенные потери в бюджете, все взятые обязательства по 2020 году выполнены. В том числе, - благодаря поддержке областных властей.

"Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, жители нашего района больше консолидировались. Конечно, наш бюджет понес существенные потери, но благодаря вашей поддержке и правительства Самарской области мы справились с поставленными задачами", — доложил глава района, обращаясь к губернатору.

В 2020 г. благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Ахрате появился новый и современный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жители могут получать современную и качественную медицинскую помощь у себя в селе.

Работа по модернизации лечебных учреждений в районе продолжится. До конца этого года появится еще два ФАПа — в Новом Аманаке и Кротково. Кроме того, в селе Среднее Аверкино будет построен новый офис врача общей практики.

Благодаря нацпроекту "Образование" в селе Среднее Аверкино открылся детский мини-технопарк "Кванториум", а в сельской школе Староганькино — кабинет "Цифровая образовательная среда". Помимо прочего, в Подбельской школе появились современные классы цифрового и гуманитарного профилей. В районе это уже третий центр. Еще одна такая "Точка роста" появится в этом году в образовательном учреждении Алькино. Кроме того, обновится техническая база кабинетов технологии школы в селе Большой Толкай.

По программе "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография" в прошлом году универсальные спортивные площадки появились в селах Малый Толкай, Красные Ключи, Малое Ибряйкино, Нижнеягодное. При поддержке областного бюджета в Первомайском филиале Подбельской школы капитально отремонтирован и оснащен спортивный зал.

После капитального ремонта, который был выполнен по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", в нормативное состояние привели трассу "Сосновка — Новое Мансуркино". В 15 сельских поселениях в порядок привели в общей сумме более 20 тысяч метров дорог. В этом году в планах отремонтировать тротуары в Большом Толкае и Старом Аманаке. Кроме того, на этот год было задумано приобретение четырех пассажирских автобусов для муниципального транспортного предприятия. Уже сегодня, 6 мая, Глава района Юрий Рябов передал ключи от новых машин.

Активными темпами преображаются общественные пространства и дворы. По программе "Формирование комфортной городской среды" в Нижнеаверкино и Первомайске благоустроены парки у сельских Домов культуры, в Старом Аманаке — сквер у памятника павшим землякам в годы Великой Отечественной войны, а в селе Среднее Аверкино — сквер Трудовой Славы, посвященный достижениям работников АПК. Кроме того, благоустроено семь дворовых территорий многоквартирных жилых домов в селах Алькино, Савруха, Подбельск, Старопохвистнево. В рамках реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в десяти поселениях проведена модернизация уличного освещения.

На этот год по благоустройству планы не менее масштабные. Полным ходом идут работы на территории четырех общественных пространств — в парках и скверах в Большом Толкае, Ахрате, Новом Мансуркино и Подбельске, а также в семи дворах.

По словам главы Похвистневского района, до 1 сентября 2021 г. будет завершено благоустройство территории. Работы находятся под контролем муниципальных властей и активных жителей.

Благодаря нацпроекту "Культура" новый облик получит детская школа искусств в Подбельске. На данный момент старый деревянный пол разобран, а вместо него залит новый, бетонный, выполнена штукатурка стен, начаты работы по утеплению фасада. Работы, которые должны завершиться к 15 августа, ведутся в соответствии с графиком.

Отдельно Дмитрий Азаров и Юрий Рябов обсудили вопросы развития одного из крупнейших сельхозпредприятий региона — "Северный ключ". Хозяйство на протяжении десятилетий занимается производством молока и мяса. Но в прошлом году там случилась, как говорят жители села Савруха, "большая трагедия". Напомним, из-за африканской чумы свиней были уничтожены 34 тысячи голов.

И, несмотря на то что предприятие понесло серьезные потери, благодаря личному вниманию и поддержке губернатора его удалось сохранить.

"Предприятие легендарное, и конечно вместе с вами, с собственником, трудовым коллективом, мы должны сделать все, чтобы его сохранить и в дальнейшем дать новый импульс развитию, — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Юрию Рябову. — В прошлом году там сложилась критическая ситуация. Поэтому постоянно держите руку на пульсе. Если предприятию нужна какая-то помощь, оперативно меня информируйте, я всегда готов подключиться к решению вопросов".

Руководство "Северного ключа" на сегодняшний день планирует увеличить дойное стадо коров — до 1200 голов. При этом будет развернуто молокоперерабатывающее производство. А после того, как будет снят карантин в зоне очага африканкой чумы, хозяйство намерено восстановить свиноводство.

Руководитель предприятия Сергей Денщиков выразил благодарность губернатору за неравнодушие к сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что главное, что удалось сделать — сохранить коллектив. Многие сотрудники перешли на работу в молочный цех и не потеряли в зарплате.