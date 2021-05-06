Волжский хор поздравит жителей Казани с Днем Победы

В пятницу, 7 мая, Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова примет участие в торжественном мероприятии в Казани, приуроченном к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Откроет торжество президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба правительства Самарской области.

Со сцены Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в исполнении Волжского хора прозвучат композиции, специально написанные к этому мероприятию: "Ты стояла молча", "У стен Рейхстага", частушки "Вроде ничего". Также зрители услышат легендарные военные песни — "День Победы" и "Катюша.

Участие самарского коллектива в праздничном концерте — пример исторического единения двух народов. Для каждого из них Победа в Великой Отечественной Войне — событие с особым смыслом. Поэтому мероприятие, посвященное великому подвигу, пронизано драматизмом и грандиозностью, которые передают те самые настроения военного времени и не дают забывать имена героев.