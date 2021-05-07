В Самаре открылась выставка новейших образцов техники и вооружения российской армии

В Самаре начала свою работу выставка военной техники и вооружения, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
На выставке представлена техника, которая находится на вооружении всех родов войск 2-й армии. Всего выставлено 8 единиц техники. В том числе: бронетранспортер БТР-82А, танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, дивизионная самоходная гаубица 2С19 "МСТА-С", зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", автомобиль Тайфун-К, медицинский модуль "Линза".
Напомним, что 7 мая на пл. Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы, и мощные машины, находящиеся на краю площади, не могли не привлечь внимание её многочисленных зрителей.
"У нас есть традиция, 7 мая мы всегда приходим на репетицию Парада, чтобы в спокойной обстановке осмотреть новинки нашей военной техники, иногда удаётся пообщаться с ребятами, которые служат, танкистами, связистами. В прошлые годы выставки не было. Я считаю, что это актуально. Потому что нам приходилось "ловить" колонну на улице Молодогвардейской, перед тем как она начинала двигаться по площади. А сейчас мы оценили, что это намного удобнее: возможно в течение нескольких дней приходить с детьми и внуками рассматривать всё это и фотографироваться на память", — отметила жительница Самары Вероника Богуславская.
В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул. Чапаевской ограничен.
Выставка будет работать с 9:00 до 18.00 ежедневно и завершит свою работу в 14:00 часов 9 мая. Вход свободный.
Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".