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Общество

В Самаре открылась выставка новейших образцов техники и вооружения российской армии

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начала свою работу выставка военной техники и вооружения, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспозиция размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На выставке представлена техника, которая находится на вооружении всех родов войск 2-й армии. Всего выставлено 8 единиц техники. В том числе: бронетранспортер БТР-82А, танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2, дивизионная самоходная гаубица 2С19 "МСТА-С", зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", автомобиль Тайфун-К, медицинский модуль "Линза".

Напомним, что 7 мая на пл. Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы, и мощные машины, находящиеся на краю площади, не могли не привлечь внимание её многочисленных зрителей.

"У нас есть традиция, 7 мая мы всегда приходим на репетицию Парада, чтобы в спокойной обстановке осмотреть новинки нашей военной техники, иногда удаётся пообщаться с ребятами, которые служат, танкистами, связистами. В прошлые годы выставки не было. Я считаю, что это актуально. Потому что нам приходилось "ловить" колонну на улице Молодогвардейской, перед тем как она начинала двигаться по площади. А сейчас мы оценили, что это намного удобнее: возможно в течение нескольких дней приходить с детьми и внуками рассматривать всё это и фотографироваться на память", — отметила жительница Самары Вероника Богуславская.

В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул. Чапаевской ограничен.

Выставка будет работать с 9:00 до 18.00 ежедневно и завершит свою работу в 14:00 часов 9 мая. Вход свободный.

Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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