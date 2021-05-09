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ДТП Происшествия

Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП под Самарой

КРАСНЫЙ ЯР. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 мая, в Красноярском районе произошло крупное ДТП, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, примерно в 11:40 на трассе "Обводная от "Урал" до "Самара-Волгоград" произошло столкновение автомобилей Great Wall, за рулем которого находился 38-летний водитель, и Kia Rio под управлением 43-летней женщины. После удара обе легковушки выехали на встречную полосу, где столкнулись со встречным автомобилем DAF.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Great Wall и два его пассажира, а также водитель автомобиля Kia, а его пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда "скорой".

В пресс-службе областной полиции уточняют, что сейчас по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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