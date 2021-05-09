Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 8 мая, в Красноярском районе произошло крупное ДТП, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 11:40 на трассе "Обводная от "Урал" до "Самара-Волгоград" произошло столкновение автомобилей Great Wall, за рулем которого находился 38-летний водитель, и Kia Rio под управлением 43-летней женщины. После удара обе легковушки выехали на встречную полосу, где столкнулись со встречным автомобилем DAF.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Great Wall и два его пассажира, а также водитель автомобиля Kia, а его пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда "скорой".
В пресс-службе областной полиции уточняют, что сейчас по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!