Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 8 мая, в Красноярском районе произошло крупное ДТП, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 11:40 на трассе "Обводная от "Урал" до "Самара-Волгоград" произошло столкновение автомобилей Great Wall, за рулем которого находился 38-летний водитель, и Kia Rio под управлением 43-летней женщины. После удара обе легковушки выехали на встречную полосу, где столкнулись со встречным автомобилем DAF.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Great Wall и два его пассажира, а также водитель автомобиля Kia, а его пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда "скорой".

В пресс-службе областной полиции уточняют, что сейчас по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.