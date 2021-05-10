В Ставропольском районе Lada Granta съехала в кювет, водитель погиб

В воскресенье, 9 мая, в Самарской области на территории Ставропольского района в 17:30 произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 35-летний водитель Lada Granta ехал по автодороге "Тольятти-Димитровград" со стороны с. Ташла в направлении с. Рассвет. В пути следования он на скорости не справился с рулевым управлением, в результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения транспортного средства, а затем опрокинулся.
Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, пассажир — 26-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!