В Ставропольском районе Lada Granta съехала в кювет, водитель погиб

В воскресенье, 9 мая, в Самарской области на территории Ставропольского района в 17:30 произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 35-летний водитель Lada Granta ехал по автодороге "Тольятти-Димитровград" со стороны с. Ташла в направлении с. Рассвет. В пути следования он на скорости не справился с рулевым управлением, в результате автомобиль съехал в правый кювет по ходу движения транспортного средства, а затем опрокинулся.

Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, пассажир — 26-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.