В Самаре в ДТП у моста через р. Сок погиб водитель "буханки"

В понедельник, 10 мая, около 7:30 утра у моста через р. Сок произошло столкновение BMW X4 и "буханки", пишет "КП-Самара".

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выполнял разворот, и в этот момент допустил столкновение с BMW X4, - сообщили изданию в ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель УАЗа — мужчина 67 лет, погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.