В Самаре в ДТП у моста через р. Сок погиб водитель "буханки"

В понедельник, 10 мая, около 7:30 утра у моста через р. Сок произошло столкновение BMW X4 и "буханки", пишет "КП-Самара".
По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выполнял разворот, и в этот момент допустил столкновение с BMW X4, - сообщили изданию в ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель УАЗа — мужчина 67 лет, погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!