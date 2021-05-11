Водитель Kia сбил ребенка в Самаре

В Самаре 21-летний автомобилист сбил ребенка, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:10 молодой человек ехал на Kia по внутриквартальному проезду от ул. Мира в направлении ул. Маршала Устинова и сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

По факту ДТП полиция ведет проверку.