Водитель Kia сбил ребенка в Самаре

В Самаре 21-летний автомобилист сбил ребенка, сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:10 молодой человек ехал на Kia по внутриквартальному проезду от ул. Мира в направлении ул. Маршала Устинова и сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.
Пострадавшую госпитализировали с травмами.
По факту ДТП полиция ведет проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!