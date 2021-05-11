В Тольятти будут судить жителя ХМАО за наркотики и попытку подкупить полицейского

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение жителю ХМАО. Ему вменяют два незаконный оборот наркотиков и попытку подкупить полицейского.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в марте 2021 г. мужчина приобрел амфетамин в крупном размере для личного употребления. С наркотиком его задержали сотрудники ДПС на КПП "Рубеж". Чтобы избежать уголовной ответственности, задержанный предложил полицейскому взятку 13 тыс. рублей. Правоохранитель отказался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.