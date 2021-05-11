Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и квадроциклом в Самарской области

В воскресенье, 9 мая, в Ставропольском районе Самарской области участником ДТП стал 30-летний водитель квадроцикла THUNDEREVOX без госномера. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 17:45 мужчина ехал по трассе М-5 в направлении Сызрани. Между 959 и 960 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 32-летнего водителя.
В аварии пострадали водитель квадроцикла и его 37-пассажир, их госпитализировали. По данным полицейских, пассажир попал в реанимацию. Также пострадали три пассажира легковушки 16 лет, шести лет и примерно 11 месяцев. Им госпитализация не потребовалась.
По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!