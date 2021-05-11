Пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и квадроциклом в Самарской области

В воскресенье, 9 мая, в Ставропольском районе Самарской области участником ДТП стал 30-летний водитель квадроцикла THUNDEREVOX без госномера. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:45 мужчина ехал по трассе М-5 в направлении Сызрани. Между 959 и 960 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 32-летнего водителя.

В аварии пострадали водитель квадроцикла и его 37-пассажир, их госпитализировали. По данным полицейских, пассажир попал в реанимацию. Также пострадали три пассажира легковушки 16 лет, шести лет и примерно 11 месяцев. Им госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.