В образовательных учреждениях региона проводят проверки безопасности

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с ЧП в Казани в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях дополнительного образования проводят проверки соблюдения мер безопасности, сообщает областное министерство образования и науки.

Во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области, усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией, внепланово проверена работа металлодетекторов, систем видеонаблюдения, каналов связи для вызова оперативных служб.

Полиция дополнительно обошла внутренние помещения и территории на предмет обнаружения подозрительных предметов и постороннего транспорта. На протяжении всего дня сотрудники территориальных управлений министерства и департаментов образования проводят внеплановые проверки безопасности в подведомственных организациях.

Все объекты образовательных организаций оснащены металлодетекторами и системами тревожной сигнализации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб.