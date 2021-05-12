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Леонид Симановский: Самарской области выделены допсредства для привлечения частных клиник к медобслуживанию на дому пожилых граждан Игорь Комаров: "Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности" Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани Александр Хинштейн: Валерий Самодайкин может уйти в Ивановскую область В ПФО обсудили перспективы развития казачества

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Леонид Симановский: Самарской области выделены допсредства для привлечения частных клиник к медобслуживанию на дому пожилых граждан

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств из федерального бюджета в целях реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание на дому медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, в том числе проживающим в сельской местности.

Самарской области выделено 13 955,5 тыс. руб. для ООО "Санаторий "Нефтяник" и ЗАО "Медицинская компания ИДК". Об этом сообщил депутат от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством РФ после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Как пояснил Леонид Симановский, пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания на дому медико-социальной помощи пожилым гражданам был запущен Правительством РФ в 2020 году в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Частные медицинские организации отбираются по конкурсу. В проекте пока принимают участие 33 организации в 13 регионах России. В Самарской области по конкурсу уже отобраны две названные выше организации, которые в совокупности могут обслуживать более 200 пожилых людей. Специалисты этих частных клиник во взаимодействии с поликлиникой, к которой прикреплён пожилой человек, смогут на дому проводить регулярные осмотры, контролировать приём назначенных врачом поликлиники лекарств, брать анализы, проводить внутривенные вливания лекарств.

Леонид Симановский отметил: "Самарская область принимает участие во внедрении в регионе системы долговременного ухода за пожилыми гражданами, направленном на улучшение медицинского обслуживания маломобильных граждан, которые не могут самостоятельно посещать поликлинику. Это особенно важно для жителей области, которые проживают в сельской местности. В этом году наша область присоединилась и к пилотному проекту по вовлечению в систему долговременного ухода частных клиник. Я надеюсь, что к двум частным клиникам, вошедшим сейчас в этот пилотный проект, будут присоединяться и другие. Парламентская Комиссия совместно с Правительством РФ продолжит выделение из федерального бюджета поддержки региону на реализацию этого очень важного проекта, направленного на увеличение продолжительности и качества жизни наших пожилых граждан".

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