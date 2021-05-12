Около Самары женщина на иномарке врезалась в эвакуатор

Во вторник, 11 мая, в Волжском районе Самарской области 66-летняя женщина попала в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 9:55 она ехала на Suzuki Vitara по правой обочине со стороны пос. Новосемейкино в направлении Самары и между 9 и 10 км трассы врезалась в стоявший эвакуатор Газ-322132 под управлением 26-летнего мужчины. На платформе эвакуатора находился Ford Focus.
В результате аварии травмы получили водитель Suzuki и 43-летняя пассажирка эвакуатора. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!