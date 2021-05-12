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ДТП Происшествия

Около Самары женщина на иномарке врезалась в эвакуатор

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 мая, в Волжском районе Самарской области 66-летняя женщина попала в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 9:55 она ехала на Suzuki Vitara по правой обочине со стороны пос. Новосемейкино в направлении Самары и между 9 и 10 км трассы врезалась в стоявший эвакуатор Газ-322132 под управлением 26-летнего мужчины. На платформе эвакуатора находился Ford Focus.

В результате аварии травмы получили водитель Suzuki и 43-летняя пассажирка эвакуатора. Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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