В "Виктории" выступит Московский ансамбль современной музыки

В воскресенье 16 мая в 17:00 в галерее "Виктория" пройдет концерт Московского ансамбля современной музыки (6+).

Концерт приурочен к выставке "Я не готов к этой идее. Дмитрий Александрович Пригов".

В программе Альфред Шнитке "Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу", Вадим Генин "Творчество" для ансамбля и видео, Дмитрий Курляндский "Багатели", Валентин Сильвестров "Китч-музыка", Борис Филановский "Мы не можем это сыграть", Виктор Екимовский "Balletto".