Правительства Самарской и Нижегородской области обменялись опытом развития агломераций

В среду, 12 мая, делегация Самарской области во главе с губернатором региона Дмитрием Азаровым посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. В рамках поездки состоялось совещание, центральной темой которого стало развитие агломераций.

"Сегодня для нас крайне важна тематика развития агломераций, она заявлена в стратегии пространственного развития страны. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране, Нижегородская агломерация также является очень внушительной, и мы хотим совместно предложить правительству РФ ряд механизмов, которые могут дать новый импульс развитию агломераций, а значит, позволят в более короткие сроки и более эффективно реализовать стратегию пространственного развития Российской Федерации", — подчеркнул председатель самарского правительства Виктор Кудряшов.

Подробный доклад о перспективах Самарско-Тольяттинской агломерации представил Дмитрий Богданов.

В настоящее время в Самарско-Тольяттинской агломерации сосредоточено 86% населения региона, более 80% промышленных предприятий, эта территория привлекла более 84% инвестиций. Здесь пересекаются важнейшие международные транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток и расположен один из крупнейших в России транспортных узлов с высоким логистическим потенциалом в направлении грузопотоков между Европой и Азией. Агломерацию можно по праву считать территорией экономического роста — развивается Особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития Тольятти и Чапаевск, работают индустриальные парки, технопарк "Жигулевская долина".

Новый импульс росту агломерации придаст строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай".

"И для Самары, и для Нижнего Новгорода полезен обмен опытом по развитию агломерации и сохранению объектов культурного наследия и кварталов исторической застройки, а также по внедрению инструмента инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию и которые в ближайшей перспективе перерастут в реализацию конкретных проектов. Для нас было интересно услышать опыт развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Мы идем одним и тем же путем по решению задач, которые ставят перед нами губернаторы и глава государства, и хороший опыт в этой части необходимо тиражировать", — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

По его словам, среди ключевых проектов по развитию региона — создание паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", развитие исторического квартала "Церковь Трех Святителей", редевелопмент Започаинья.

Министр экономического развития Самарской области рассказал также об опыте региона по привлечению инвестиций. За последние три года регион значительно продвинулся в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности — на 40 позиций вверх. Инвестиционные площадки Самарской области признаны одними из лучших в стране (Особая экономическая зона, вошла в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России по итогам 2020 г. ТОСЭР Тольятти является самой успешной площадкой в РФ по количеству резидентов -72).

Уже сегодня на двух площадках "ТОСЭР" общий объем заявленных инвестиций составляет более 44,7 млрд руб. с созданием более 10,5 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типов гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок.

В последнее время в региональное инвестиционное законодательство введено значительное количество новаций. Это — субсидирование процентной ставки для инвесторов, реализующих проекты в моногородах; снижение порога по объему инвестиций для признания проекта стратегическим; введение инвестиционного налогового вычета для отдельных категорий организаций; для участников региональных инвестиционных проектов установлена максимально возможная льгота по налогу на прибыль организаций (10% в региональный бюджет и 0% в федеральный бюджет). Это лишь некоторые из большого комплекса мер, обеспечивающих инвестиционную привлекательность области.

Как отметили участники встречи, конструктивный диалог был полезен обеим сторонам и помог выработать методики и подходы, которые будут применены на благо регионов.