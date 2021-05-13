Правительства Самарской и Нижегородской области обменялись опытом развития агломераций

В среду, 12 мая, делегация Самарской области во главе с губернатором региона Дмитрием Азаровым посетила с рабочим визитом Нижний Новгород. В рамках поездки состоялось совещание, центральной темой которого стало развитие агломераций.
"Сегодня для нас крайне важна тематика развития агломераций, она заявлена в стратегии пространственного развития страны. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране, Нижегородская агломерация также является очень внушительной, и мы хотим совместно предложить правительству РФ ряд механизмов, которые могут дать новый импульс развитию агломераций, а значит, позволят в более короткие сроки и более эффективно реализовать стратегию пространственного развития Российской Федерации", — подчеркнул председатель самарского правительства Виктор Кудряшов.
Подробный доклад о перспективах Самарско-Тольяттинской агломерации представил Дмитрий Богданов.
В настоящее время в Самарско-Тольяттинской агломерации сосредоточено 86% населения региона, более 80% промышленных предприятий, эта территория привлекла более 84% инвестиций. Здесь пересекаются важнейшие международные транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток и расположен один из крупнейших в России транспортных узлов с высоким логистическим потенциалом в направлении грузопотоков между Европой и Азией. Агломерацию можно по праву считать территорией экономического роста — развивается Особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития Тольятти и Чапаевск, работают индустриальные парки, технопарк "Жигулевская долина".
Новый импульс росту агломерации придаст строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай".
"И для Самары, и для Нижнего Новгорода полезен обмен опытом по развитию агломерации и сохранению объектов культурного наследия и кварталов исторической застройки, а также по внедрению инструмента инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию и которые в ближайшей перспективе перерастут в реализацию конкретных проектов. Для нас было интересно услышать опыт развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Мы идем одним и тем же путем по решению задач, которые ставят перед нами губернаторы и глава государства, и хороший опыт в этой части необходимо тиражировать", — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
По его словам, среди ключевых проектов по развитию региона — создание паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", развитие исторического квартала "Церковь Трех Святителей", редевелопмент Започаинья.
Министр экономического развития Самарской области рассказал также об опыте региона по привлечению инвестиций. За последние три года регион значительно продвинулся в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности — на 40 позиций вверх. Инвестиционные площадки Самарской области признаны одними из лучших в стране (Особая экономическая зона, вошла в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России по итогам 2020 г. ТОСЭР Тольятти является самой успешной площадкой в РФ по количеству резидентов -72).
Уже сегодня на двух площадках "ТОСЭР" общий объем заявленных инвестиций составляет более 44,7 млрд руб. с созданием более 10,5 тыс. новых рабочих мест.
Кроме того, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типов гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок.
В последнее время в региональное инвестиционное законодательство введено значительное количество новаций. Это — субсидирование процентной ставки для инвесторов, реализующих проекты в моногородах; снижение порога по объему инвестиций для признания проекта стратегическим; введение инвестиционного налогового вычета для отдельных категорий организаций; для участников региональных инвестиционных проектов установлена максимально возможная льгота по налогу на прибыль организаций (10% в региональный бюджет и 0% в федеральный бюджет). Это лишь некоторые из большого комплекса мер, обеспечивающих инвестиционную привлекательность области.
Как отметили участники встречи, конструктивный диалог был полезен обеим сторонам и помог выработать методики и подходы, которые будут применены на благо регионов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.