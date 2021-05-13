В Самаре водитель легковушки попал в реанимацию после ДТП на Волжском шоссе

В среду, 12 мая, в Кировском районе Самары в ДТП попал 44-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 21:10 автомобилист ехал по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. Поворачивая налево в направлении пос. Жигулевские сады, он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся со встречным Mercedes CLK 3 под управлением 31-летнего мужчины.
В результате водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!