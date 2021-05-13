В Самаре водитель легковушки попал в реанимацию после ДТП на Волжском шоссе

В среду, 12 мая, в Кировском районе Самары в ДТП попал 44-летний водитель Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 21:10 автомобилист ехал по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. Поворачивая налево в направлении пос. Жигулевские сады, он не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся со встречным Mercedes CLK 3 под управлением 31-летнего мужчины.

В результате водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.