Тольяттинец фиктивно зарегистрировал 48 мигрантов

В Тольятти 32-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в течение 2020 г. безработный тольяттинец поставил на миграционный учет 48 иностранцев в своей квартире на ул. Ленина, хотя не собирался предоставлять им помещение для проживания.

Мужчина признался в преступлении и пояснил, что получал деньги за "услугу".