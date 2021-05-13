В Самаре водитель иномарки сбил парня на электросамокате

В среду, 12 мая, примерно в 21:00, в Самаре произошло ДТП с участием водителя Skoda Rapid. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, начиная движение напротив дома № 150а по ул. Садовой, автомобилист сбил 19-летнего парня на электросамокате, который, нарушая п. 4.1 ПДД РФ, ехал по краю проезжей части в попутном направлении.

Управлявший самокатом парень получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.