В Самаре водитель иномарки сбил парня на электросамокате

В среду, 12 мая, примерно в 21:00, в Самаре произошло ДТП с участием водителя Skoda Rapid. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, начиная движение напротив дома № 150а по ул. Садовой, автомобилист сбил 19-летнего парня на электросамокате, который, нарушая п. 4.1 ПДД РФ, ехал по краю проезжей части в попутном направлении.
Управлявший самокатом парень получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!