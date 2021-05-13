Утвержден новый руководящий состав российского общества "Знание"

Вчера, 12 мая, в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором общества стал основатель холдинга "Нетология-групп" и обучающего онлайн-сервиса "Фоксфорд", а также победитель конкурса "Лидеры России" Максим Древаль. Напомним, именно с подачи Максима Древаля вопрос об активизации деятельности общества "Знание" на современной технологической базе был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" была предложена идея создания современной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание".

Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Напомним, российское общество "Знание" - это общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. Организация осуществляет просветительскую работу в регионах, занимается формированием интеллектуального контента, организацией и проведением бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества действуют в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Самарской области.

"Работа общества "Знание" в Самарской области в последние несколько лет благодаря инициативе преподавателей Самарского университета им. Королева наполнилась новым содержанием, появились качественные проекты, направленные по популяризацию науки, - отмечает ректор вуза Владимир Богатырев. -. Мы видим запрос общества на содержательный и интеллектуальный контент и готовы этот контент обеспечивать в виде публичных лекций и просветительских проектов".

Председателем регионального отделения общества является сотрудник Самарского университета им. Королева, профессор, доктор философских наук Илья Демин.

Информация о деятельности и проектах самарского регионального отделения российского общества "Знание" представлена на официальном сайте: https://www.znanierussia.ru/63/events/Pages/default.aspx.