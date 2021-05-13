Утвержден новый руководящий состав российского общества "Знание"

Вчера, 12 мая, в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Генеральным директором общества стал основатель холдинга "Нетология-групп" и обучающего онлайн-сервиса "Фоксфорд", а также победитель конкурса "Лидеры России" Максим Древаль. Напомним, именно с подачи Максима Древаля вопрос об активизации деятельности общества "Знание" на современной технологической базе был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" была предложена идея создания современной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание".
Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.
Напомним, российское общество "Знание" - это общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. Организация осуществляет просветительскую работу в регионах, занимается формированием интеллектуального контента, организацией и проведением бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества действуют в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Самарской области.
"Работа общества "Знание" в Самарской области в последние несколько лет благодаря инициативе преподавателей Самарского университета им. Королева наполнилась новым содержанием, появились качественные проекты, направленные по популяризацию науки, - отмечает ректор вуза Владимир Богатырев. -. Мы видим запрос общества на содержательный и интеллектуальный контент и готовы этот контент обеспечивать в виде публичных лекций и просветительских проектов".
Председателем регионального отделения общества является сотрудник Самарского университета им. Королева, профессор, доктор философских наук Илья Демин.
Информация о деятельности и проектах самарского регионального отделения российского общества "Знание" представлена на официальном сайте: https://www.znanierussia.ru/63/events/Pages/default.aspx.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.