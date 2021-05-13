Традиционный Гергиев: как прошел XX Московский Пасхальный фестиваль в Самаре

В Самарском театре оперы и балета 11 мая состоялись два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XX Московского Пасхального фестиваля. Прозвучали произведения Дебюсси, Шостаковича, Брукнера, Равеля. Концерты начались с минуты молчания.

Программа концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Самаре в рамках Московского Пасхального фестиваля стала известна за полчаса до выступления. Уже традиционно для этого мероприятия зрителей начали впускать в зал с получасовым опозданием. Это настолько привычные для концертов Гергиева моменты, что никто на это и внимания не обращает - ни организаторы, ни зрители, ни сам Гергиев. Хотя, например, в 2020 г. в Вене произошла замена дирижера в опере "Лоэнгрин" из-за того, что Гергиев не смог вовремя выйти на сцену. Но Самара - не Вена, и большие дирижеры сюда приезжают не слишком часто, поэтому все делают вид, что опоздание и отсутствие программы - это просто традиция.

В Самаре Валерий Гергиев опять же традиционно отыграл два концерта, один из которых благотворительный. Оба мероприятия начались с минуты молчания в память о тех, кто трагически погиб 11 мая при нападении на гимназию №175 в Казани. После этого оркестр исполнил оркестровую версию медленной и лирической "Паваны усопшей принцессе" Мориса Равеля. Во время исполнения произведения в зрительном зале несколько раз звонил телефон, что действительно разрывало ткань столь гармоничной и, в контексте вечера, трагической музыки. Тем, кто сидел рядом со сценой, было видно, что дирижер еле сдержался и не стал усугублять происходящее дополнительными замечаниями. Хотя после аплодисментов на весь зал из динамиков еще раз повторили правила поведения в зале.

Следующее произведение - адажио из симфонии №8 Антона Брукнера. Полностью симфония, которую иногда называют "трагической", прозвучала в тот день во втором, вечернем концерте.

Гергиев часто берет произведения Брукнера для исполнения на фестивалях. В интервью он ставит в пример исполнение Брукнера великим Мравинским и повторяет, что это один из величайших австрийских композиторов. В 2018 г. Гергиев представлял симфонию №5 Антона Брукнера в Самаре в рамках фестиваля "Мариинский". Тогда концерт поставили на субботнее утро, а анонс программы появился за пару дней до фестиваля, поэтому большинство зрителей, которые покупают билеты просто "на Гергиева", были не готовы к этому произведению и не устроили привычных оваций. В этот раз дирижер взял в работу симфонию Брукнера, которую современники композитора называли "венцом музыки XIX века". И исполнение такого произведения одним из лучших оркестров страны - для Самары, несомненно, большой подарок. А если бы зрители были подготовлены к этому, - вообще могло бы произойти чудо. Хотя возможно, "трагическая" симфония прозвучала в тот вечер именно из-за страшных событий в Казани. И сам этот день потребовал такой музыкальной интерпретации. Видимо, Брукнер заменил в программе Прокофьева, которого Гергиев часто исполнял в рамках Пасхального фестиваля в этом году, в честь 130-летия композитора. Хотя это все домыслы, сам же дирижер комментариев по этому поводу не давал.

На первом концерте прозвучали еще три симфонических эскиза Клода Дебюсси "Море": "На море от зари до полудня", "Игра волн", "Диалог ветра с морем". История этого произведения гласит, что сам Дебюсси был вынужден встать за дирижерский пульт, так как никто другой не осмеливался работать с таким необычным по тем временам материалом. Хотя сегодня это произведение уже считается одним из самых популярных.

А завершила первый концерт симфония №9 Дмитрия Шостаковича, написанная композитором во имя надежды на будущее после мрачной эпохи Великой Отечественной войны. Произведение, конечно, дополняла атмосфера недавнего празднования 9 Мая, когда на площади перед Театром оперы и балета еще даже не убрали флаги и сцену.

Традиционных выходов на бис в этом году не было. Возможно, это связано с тем, что оркестр сыграл "внеплановое" произведение в начале концерта - "Павана усопшей принцессе" Мориса Равеля, а может быть просто с усталостью музыкантов и дирижера, которые только накануне выступали сразу в двух городах - в Чебоксарах и Нижнем Новгороде. И это после масштабной серии из трех концертов подряд в Москве 9 мая.

В Самаре на месте первой скрипки сидела Ольга Волкова. На виолончели в этот вечер играл заслуженный артист России Олег Сендецкий.

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая 2021 г. при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси. В Самаре концерты проходят при поддержке правительства Самарской области.