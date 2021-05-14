7 самых интересных мероприятий на Ночь музеев – 2021

15 мая Самара присоединиться ко всероссийской акции “Ночь музеев”. В этом году праздник планируется отметить с особым размахом. На улице Куйбышева, которую специально перекроют на целый вечер, будет организована развлекательная программа, по старому городу проведут бесплатные экскурсии, а музыка зазвучит в самых неожиданных местах – с балконов и из самарских двориков. В “Волга Ньюс” специально выбрали 7 небанальных мероприятий, которые следует посетить на Ночь музеев- 2021.
21:00 — 22:00 Выступление Московского ансамбля современной музыки со специальной программой "Голоса стихий" в филиале Третьяковской галереи в Самаре на ул. Фрунзе, 102б.
Московский ансамбль современной музыки — один из самых интересных музыкальных коллективов страны, который задался целью популяризировать работы композиторов XX–XXI веков. Программа "Голоса стихий" собрана из произведений, воспевающих природу. В этот вечер прозвучат композиции Эдисона Денисова, Эда Беннета, Джачинто Шелси, Стива Райха, Тона де Лео, Джона Кейджа.
Филиал Третьяковской галереи в этом году подготовил лекционно-музыкальную программу, презентацию работ учеников лаборатории Андрея Сяйлева и воркшоп по строительству музея мечты. Филиал будет работать с 16:00 до 23:00. Вход — бесплатный. Подробная информация и расписание тут.
20:00 Концерт "Басы на балконе" в рамках проекта "Модерн в облаках".
С балкона гостиницы "Бристоль-Жигули" (ул.Куйбышева, 111), где, по легенде, однажды пел Федор Шаляпин, вечером в Ночь музеев, зрители услышат выступление трех басов. На сцену-балкон выйдут — солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов, солист московского театра "Новая опера" Отар Кунчулиа, солист московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Вести концерт будет лектор-музыковед Ирина Цыганова. Обещают исполнить арии из опер Моцарта, Россини, Бизе, Бородина, Мусоргского, Чайковского, а также русские народные песни. Постоять под балконом "Бристоль-Жигули" — бесплатно, послушать концерт "Басы на балконе" — бесценно.
16:00 Экскурсия по архитектуре модерна от градозащитника Армена Арутюнова.
Экскурсия начнется от площади Чапаева и пройдет по улицам Фрунзе и Куйбышева до площади Революции. Журналист и градозащитник, один из соавторов проекта "Модерн в облаках", Армен Арутюнов расскажет о главных памятниках эпохи модерна и о специфике архитектурного стиля. Запись на экскурсию не требуется, участие бесплатное.
21:30 — 22:15/ 22:45 — 23:30 "El Gran Astor" Концерт к 100-летию Астора Пьяццоллы (12+) на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.
El Gran Astor или Великий Астор — так называли короля танго нуэво Астора Пьяццоллу на родине в Аргентине. Именно его юбилею решили посвятить Ночь музеев в САТОБ. Помимо этого весь вечер, до полуночи, гости театра смогут увидеть выставку театральных костюмов и поучаствовать в экскурсиях, посвященных истории театра и Шостаковичу. Все мероприятия бесплатны. Подробную программу можно посмотреть на странице театра.
19:00 -20:00 Концерт самарского музыканта Эдуарда Шарлота во дворе Музея модерна.
Музей модерна и "Зеленка" начнут свою работу 15 мая с 15:00. Помимо экскурсий с разными кураторами, во дворе музея будут организованы кинопоказы, игра в шашки, общение с художниками… На сцене в этот вечер выступят самарские музыканты. И, конечно, дворик Музея модерна — всегда хорошее решение для самарского майского вечера. Цена билетов — 200/100 рублей. Подробная программа мероприятий на странице музея.
21:00/22:30 Иммерсивный спектакль-экскурсия "Коллапсары"(12+) в музейно-выставочном центре "Самара космическая".
Музейно-выставочный центр "Самара космическая" прославился в этом году тем, что 12 апреля не работал, так как по календарю у него понедельник — выходной. Реабилитироваться перед своими зрителями музей планирует в Ночь музеев. По программе — мастер-классы по робототехнике, шоу роботов-трансформеров и спектакль-экскурсия, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Спектакль срежиссировала Александра Кохан по пьесе Лидии Головановой в рамках проекта Самарского государственного института культуры СГИК "Рупор 63". Вход на мероприятия бесплатный.
18:00 — 3:00 Экскурсия по Творческому кластеру "Дом 77" (16+)
Лучшая возможность познакомиться с самарским творческим кластером "Дом 77" (Ленинградская, 77) на Ночи музеев. В этот вечер организаторы обещают превратить здание в "музей самого себя", и напомнить о его богатой истории. Помимо этого здесь можно будет встретиться с художниками и поучаствовать в мастер-классах от резидентов кластера. А после 22:00 на летнике "Дома 77" и бара "Вечно молодой" начнется ночная вечеринка, которая продлится минимум до 3:00 утра. Билет на мероприятие стоит 200 рублей. Подробности можно узнать на странице "Дома 77" — https://vk.com/dom77smr
Для родителей с детьми:
Специальные детские программы "Ночи музеев" подготовили Детская картинная галерея, Литературный музей, Музей Эльдара Рязанова, Музей Алабина, Исторический парк "Россия — моя история". Они будут проходить примерно с 13:00 до 17:00.
Полную программу Ночи музеев можно посмотреть здесь — https://samadm.ru/media/news/30589/
Для удобства горожан 15 мая пустят специальный автобусный маршрут от остановки "Филиал Третьяковской галереи" до "Хлебной площади". Автобусы будут ходить с 15:00 до 23:30. На Ленинградской улице уже начал работу информационный центр, который позволит сориентироваться гостям. Организаторы напоминают, что продолжает действовать масочный режим и просят соблюдать дистанцию 1,5 м.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((