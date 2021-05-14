7 самых интересных мероприятий на Ночь музеев – 2021

15 мая Самара присоединиться ко всероссийской акции “Ночь музеев”. В этом году праздник планируется отметить с особым размахом. На улице Куйбышева, которую специально перекроют на целый вечер, будет организована развлекательная программа, по старому городу проведут бесплатные экскурсии, а музыка зазвучит в самых неожиданных местах – с балконов и из самарских двориков. В “Волга Ньюс” специально выбрали 7 небанальных мероприятий, которые следует посетить на Ночь музеев- 2021.

21:00 — 22:00 Выступление Московского ансамбля современной музыки со специальной программой "Голоса стихий" в филиале Третьяковской галереи в Самаре на ул. Фрунзе, 102б.

Московский ансамбль современной музыки — один из самых интересных музыкальных коллективов страны, который задался целью популяризировать работы композиторов XX–XXI веков. Программа "Голоса стихий" собрана из произведений, воспевающих природу. В этот вечер прозвучат композиции Эдисона Денисова, Эда Беннета, Джачинто Шелси, Стива Райха, Тона де Лео, Джона Кейджа.

Филиал Третьяковской галереи в этом году подготовил лекционно-музыкальную программу, презентацию работ учеников лаборатории Андрея Сяйлева и воркшоп по строительству музея мечты. Филиал будет работать с 16:00 до 23:00. Вход — бесплатный. Подробная информация и расписание тут.

20:00 Концерт "Басы на балконе" в рамках проекта "Модерн в облаках".

С балкона гостиницы "Бристоль-Жигули" (ул.Куйбышева, 111), где, по легенде, однажды пел Федор Шаляпин, вечером в Ночь музеев, зрители услышат выступление трех басов. На сцену-балкон выйдут — солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов, солист московского театра "Новая опера" Отар Кунчулиа, солист московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Вести концерт будет лектор-музыковед Ирина Цыганова. Обещают исполнить арии из опер Моцарта, Россини, Бизе, Бородина, Мусоргского, Чайковского, а также русские народные песни. Постоять под балконом "Бристоль-Жигули" — бесплатно, послушать концерт "Басы на балконе" — бесценно.

16:00 Экскурсия по архитектуре модерна от градозащитника Армена Арутюнова.

Экскурсия начнется от площади Чапаева и пройдет по улицам Фрунзе и Куйбышева до площади Революции. Журналист и градозащитник, один из соавторов проекта "Модерн в облаках", Армен Арутюнов расскажет о главных памятниках эпохи модерна и о специфике архитектурного стиля. Запись на экскурсию не требуется, участие бесплатное.

21:30 — 22:15/ 22:45 — 23:30 "El Gran Astor" Концерт к 100-летию Астора Пьяццоллы (12+) на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.

El Gran Astor или Великий Астор — так называли короля танго нуэво Астора Пьяццоллу на родине в Аргентине. Именно его юбилею решили посвятить Ночь музеев в САТОБ. Помимо этого весь вечер, до полуночи, гости театра смогут увидеть выставку театральных костюмов и поучаствовать в экскурсиях, посвященных истории театра и Шостаковичу. Все мероприятия бесплатны. Подробную программу можно посмотреть на странице театра.

19:00 -20:00 Концерт самарского музыканта Эдуарда Шарлота во дворе Музея модерна.

Музей модерна и "Зеленка" начнут свою работу 15 мая с 15:00. Помимо экскурсий с разными кураторами, во дворе музея будут организованы кинопоказы, игра в шашки, общение с художниками… На сцене в этот вечер выступят самарские музыканты. И, конечно, дворик Музея модерна — всегда хорошее решение для самарского майского вечера. Цена билетов — 200/100 рублей. Подробная программа мероприятий на странице музея.

21:00/22:30 Иммерсивный спектакль-экскурсия "Коллапсары"(12+) в музейно-выставочном центре "Самара космическая".

Музейно-выставочный центр "Самара космическая" прославился в этом году тем, что 12 апреля не работал, так как по календарю у него понедельник — выходной. Реабилитироваться перед своими зрителями музей планирует в Ночь музеев. По программе — мастер-классы по робототехнике, шоу роботов-трансформеров и спектакль-экскурсия, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Спектакль срежиссировала Александра Кохан по пьесе Лидии Головановой в рамках проекта Самарского государственного института культуры СГИК "Рупор 63". Вход на мероприятия бесплатный.

18:00 — 3:00 Экскурсия по Творческому кластеру "Дом 77" (16+)

Лучшая возможность познакомиться с самарским творческим кластером "Дом 77" (Ленинградская, 77) на Ночи музеев. В этот вечер организаторы обещают превратить здание в "музей самого себя", и напомнить о его богатой истории. Помимо этого здесь можно будет встретиться с художниками и поучаствовать в мастер-классах от резидентов кластера. А после 22:00 на летнике "Дома 77" и бара "Вечно молодой" начнется ночная вечеринка, которая продлится минимум до 3:00 утра. Билет на мероприятие стоит 200 рублей. Подробности можно узнать на странице "Дома 77" — https://vk.com/dom77smr

Для родителей с детьми:

Специальные детские программы "Ночи музеев" подготовили Детская картинная галерея, Литературный музей, Музей Эльдара Рязанова, Музей Алабина, Исторический парк "Россия — моя история". Они будут проходить примерно с 13:00 до 17:00.

Полную программу Ночи музеев можно посмотреть здесь — https://samadm.ru/media/news/30589/

Для удобства горожан 15 мая пустят специальный автобусный маршрут от остановки "Филиал Третьяковской галереи" до "Хлебной площади". Автобусы будут ходить с 15:00 до 23:30. На Ленинградской улице уже начал работу информационный центр, который позволит сориентироваться гостям. Организаторы напоминают, что продолжает действовать масочный режим и просят соблюдать дистанцию 1,5 м.