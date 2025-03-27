Самарцев пригласили на открытый урок балета

5 апреля в театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится открытый урок балета "Легенда дает класс" (12+). Он пройдет в рамках первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет". Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Маргарита Дроздова откроет секреты профессии артиста балета. Со школьных лет и на протяжении всей карьеры танцовщики ежедневно занимаются у "станка", выполняя обязательные упражнения, так называемый "экзерсис".
Вы познакомитесь с основными разделами урока и задачами, которые ставит перед исполнителями педагог.
Известный балетовед Ольга Розанова расскажет о легендарном балетмейстере Владимире Бурмейстере и его знаковых постановках, включая "Вечер хореографии", который тоже входит в программу фестиваля.
Также в программу включена лекция Ольги Розановой о двух хореографах, плодотворно сотрудничавших с самарской труппой: Игоре Чернышеве и Алле Шелест. Лектор, непосредственный свидетель их достижений, поделится собственными впечатлениями, прокомментирует документальные фильмы и ответит на вопросы зрителей.
Начало в 16:00.
Последние комментарии
Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.
Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.
В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.
А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!
Совершенно справедливо.