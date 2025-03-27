Самарцев пригласили на открытый урок балета

5 апреля в театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится открытый урок балета "Легенда дает класс" (12+). Он пройдет в рамках первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет". Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Маргарита Дроздова откроет секреты профессии артиста балета. Со школьных лет и на протяжении всей карьеры танцовщики ежедневно занимаются у "станка", выполняя обязательные упражнения, так называемый "экзерсис".

Вы познакомитесь с основными разделами урока и задачами, которые ставит перед исполнителями педагог.

Известный балетовед Ольга Розанова расскажет о легендарном балетмейстере Владимире Бурмейстере и его знаковых постановках, включая "Вечер хореографии", который тоже входит в программу фестиваля.

Также в программу включена лекция Ольги Розановой о двух хореографах, плодотворно сотрудничавших с самарской труппой: Игоре Чернышеве и Алле Шелест. Лектор, непосредственный свидетель их достижений, поделится собственными впечатлениями, прокомментирует документальные фильмы и ответит на вопросы зрителей.

Начало в 16:00.