16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций В Ширяево открылась фотовыставка "Небо – нетленная риза Всевышнего" Во Всемирный день театра будут объявлены имена победителей фестиваля "Театральное Приволжье" В "Заварке" пройдет лекция о растениях "У бабушки на подоконнике" В Театре оперы и балета прошла опера "Евгений Онегин" с тифлокомментированием

Культура

Самарцев пригласили на открытый урок балета

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

5 апреля в театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится открытый урок балета "Легенда дает класс" (12+). Он пройдет в рамках первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет". Выдающаяся балерина и педагог-репетитор Маргарита Дроздова откроет секреты профессии артиста балета. Со школьных лет и на протяжении всей карьеры танцовщики ежедневно занимаются у "станка", выполняя обязательные упражнения, так называемый "экзерсис".

Вы познакомитесь с основными разделами урока и задачами, которые ставит перед исполнителями педагог.

Известный балетовед Ольга Розанова расскажет о легендарном балетмейстере Владимире Бурмейстере и его знаковых постановках, включая "Вечер хореографии", который тоже входит в программу фестиваля.

Также в программу включена лекция Ольги Розановой о двух хореографах, плодотворно сотрудничавших с самарской труппой: Игоре Чернышеве и Алле Шелест. Лектор, непосредственный свидетель их достижений, поделится собственными впечатлениями, прокомментирует документальные фильмы и ответит на вопросы зрителей.

Начало в 16:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

Фото на сайте

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6