Первый международный фестиваль "Наследие. Опера. Балет" открыт

30 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялось рождение нового уникального в своем формате проекта — Первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет", продолжающего традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Евгению Хохлову.

"Само понятие "наследие" охватывает необъятный пласт материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и бережно передаваемой нам как бесценное сокровище. Наш фестиваль, объединяющий два величайших вида искусства — оперу и балет, призван раскрыть все богатство и многообразие театрального наследия", — рассказал Евгений Хохлов — художественный руководитель и идеолог проекта "Наследие. Опера. Балет".

В 2025 г. в Самаре проходит первый балетный фестиваль под эгидой "Наследие" и посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, Почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году, фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

Масштабное событие проводится при поддержке Правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

С открытием поздравили представители правительства региона. "Поздравляю коллектив театра, всех гостей и жителей Самарской области с началом этого масштабного фестиваля и потрясающей премьерой. Я горд, что такое значимое событие, как рождение нового уникального проекта, происходит именно на этой сцене, что в очередной раз подтверждает столичный уровень нашего театра оперы и балета", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"В дни фестиваля пройдут лучшие спектакли, выступят лучшие исполнители российской и мировой сцены. Будет много ярких гостей, общения. Фестиваль "Наследие" — это не только представление спектаклей публике, это и колоссальная работа внутри сообщества — пройдут мастер-классы, творческие лаборатории и встречи. Важно обмениваться своими идеями и мыслями. Сегодняшний вечер для нас особенный — премьера балета "Времена года", который поставлен при участии Илзе Марисовны Лиепа. Это работы молодых хореографов — победителей конкурса "Русский балет навсегда". Впереди нас ждет еще много интересных фестивальных событий. И я желаю всем прекрасных впечатлений", — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Начало фестиваля ознаменовалось Российской премьерой "Балеты Императорского двора". Автор проекта — заслуженный артист России Юрий Бурлака.

В первом отделении был представлен фантастический балет в 1 действии "Роман Бутона розы" Риккардо Дриго. Постановка и новая хореографическая редакция — заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025). Исполнители — солисты и артисты Шостакович опера балет: Бутон Розы — Наталия Клейменова, Сфинкс, мотылек-красавец — Педро Сеара, Лилия — Ульяна Шибанова, настурция — Полина Чеховских, Маргаритка — Марина Накадзима, Старая бабочка — Дмитрий Петров, Паж королевы садов — Максим Морозов, и другие.

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, художник-постановщик — Альона Пикалова, художник по костюмам — Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского 1903 года), художник по свету — Ирина Вторникова.

Одноактный балет Мариуса Петипа в 1904 году был срепетирован и подготовлен для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Спектакль был осуществлен Александром Чекрыгиным в 1919 году, в бенефис Риккардо Дриго на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург).

"Хореография Петипа не сохранилась, кроме его мемуаров, ничего не осталось. И нам надо было постараться попасть в музыкально-художественную образность. Я имею в виду костюмы, вжиться, ощутить себя в то время и придумать хореографию. Так получилось, что я тоже научилась говорить языком Петипа", — рассказала Наталья Воскресенская.

Во втором отделении был представлен аллегорический балет в 1 действии, 4 картинах "Времена года" Александра Глазунова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда. Постановка победителей фестивального проекта "Русский балет навсегда" Благотворительного фонда Илзе Лиепа, хореография 3-й картины "Лето" сочинена и поставлена наставником-куратором проекта заслуженной артисткой России Марианной Рыжкиной.

Народная артистка России Илзе Лиепа: "Без прошлого нет будущего. Программа сегодняшнего вечера как раз и представляет собой связь времен. Наш проект создан и работает на то, чтобы связь времен не распадалась".

Мировая премьера состоялась в 1900 года на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург). Хореография Мариуса Петипа.

"Зима". Балетмейстер-постановщик — Елизавета Мазуркевич; "Весна". Балетмейстер-постановщик — Лилия Симонова; "Лето". Балетмейстер-постановщик — Марианна Рыжкина; "Осень". Балетмейстер-постановщик — Даниил Благов.

Исполнители: солисты и артисты Шостакович опера балет. Зима — Ольга Савельева, Мороз — Сергей Гаген, Лед — Анастасия Голощапова, Град — Софья Туманова, Иней — Марина Накадзима, Ветры — Денис Мазанов, Светлин Стоянов, Весна — Анна Дробышева, Зефир — Николай Выломов, Роза — Екатерина Фатеева, Ластояка — Аяка Тоесима, Лето — Ульяна Шибанова, Колос — Полина Чеховских, Фавн — Педро Сеара, Сатиры — Ринтаро Мукаи и Максим Морозов, Фавны — Максим Маренин и Илья Черкасов, Осень — Юлия Мамутина, Вакханка — Вероника Землякова, Вакх — Дмитрий Петров, Фавн — Светлин Стоянов, и другие.

Дирижер-постановщик–лауреат международного конкурса Евгений Хохлов, художник–постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков, художник по свету — Ирина Вторникова.

Руководитель фестиваля "Наследия. Балет", заслуженный артист России Юрий Бурлака: "Это своеобразный диалог современных хореографов с Мариусом Петипа, автором первоначальных версий этих спектаклей для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Оба балета должны были бы идти на сцене Мариинского театра. "Времена года" счастливо оказались на ней, но прожили не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова. А балет "Роман Бутона розы" был поставлен уже после смерти Петипа в 1919 году, да и то всего один раз. Вот такая интересная история, но со взглядом сегодняшних художников из 21 века".

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохраненному для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.