В "Новом пространстве" откроется выставка живописца Андрея Курочкина

В пятницу, 28 марта в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки состоится торжественное открытие выставки живописца, члена Самарского отделения Союза художников России Андрея Курочкина. "Сквозная лирика" — под таким названием пройдет экспозиция.

"Андрей Курочкин — наш земляк, который еще с юных лет перебрался жить в Тольятти, а затем и в Самару, где в 1995 году окончил художественное училище им. Петрова-Водкина по классу Евгения Березина", — сообщают организаторы.

На предстоящей выставке будут представлены 75 работ Андрея Курочкина разных лет. Городские пейзажи и натюрморты, истории из Ветхого Завета, виды тесных улочек Венеции и рабочих окраин Самары, картины, прославляющие красоту женского тела — в "Новом пространстве" найдется место для самых разнообразных проявлений творческой мысли художника.

Его картины отличаются монохромностью цветовой гаммы, размытостью контуров — так, как будто запечатленные образы растворены во времени и пространстве.

"Моя задача — не передать внешнее сходство, а создать образ, отражающий внутренний мир человека", — сообщает о себе художник в одном из интервью.

Вечер открытия будет сопровождаться особой культурной программой: так, уже известно, что в "Новом пространстве" выступит тольяттинский гитарист-виртуоз Эйнар Аглетдинов.

Вход свободный.