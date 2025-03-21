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Театр Культура

К 80-летию Великой Победы — премьера музыкальной драмы "Зори здесь тихие…" на Малой сцене

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет премьеру спектакля Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие…" по знаменитой повести Бориса Васильева.

Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.

Премьера музыкальной драмы "Зори здесь тихие…" состоится на Малой сцене театра 12 апреля. Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.

Над постановкой работают:

  • Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов
  • Режиссер-постановщик — Вероника Пустоварова
  • Художник-постановщик — София Манакова
  • Художник по костюмам — Анастасия Сокольвак
  • Художник по свету — Антон Секачёв
  • Дирижер — заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС.

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