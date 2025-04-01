В "Заварке" расскажут о "дворцах и замках" Зубчаниновки

Галерея "Заварка" анонсировала мероприятия на ближайшую неделю. Ожидаются артист-ток с самарскими фотографами и медиаторский тур (12+).

В пятницу, 4 апреля, в 18:30 в музее-галерее "Заварка" пройдет артист-ток (12+) с самарскими фотографами Натальей Шульгиной и Ольгой Фроловой.

"Заварка" продолжает знакомить посетителей с авторами художественных проектов выставки "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). Эту экспозицию можно интерпретировать как путешествие по Самаре рубежа XIX–XX веков, а работы участников "Школы проектной фотографии" назвать мостиком между тем временем и современностью. Через фотографию авторы говорят о том, как сегодня проникает деревня в город и город в деревню.

На очередной встрече участницами артист-тока станут художницы и фотографы Наталья Шульгина и Ольга Фролова. На выставке представлен фотопроект Фроловой "Дворцы и замки Зубчаниновки" (2024). Зубчаниновка — одна из современных окраин Самары. Принадлежавшие цыганским семьям "дворцы и замки", расположенные в этом микрорайоне, автор показывает как архитектурные достопримечательности. С помощью сайта объявлений Фролова заглянула внутрь "замков" поселка и обнаружила, что интерьеры зачастую поддерживают дворцовую тематику, но обладают своим неповторимым колоритом.

Шульгина представила два проекта. "Ткань времени" (2024) — это серия фотографий, документирующая улицы исторического центра. Старая Самара (или старый город, как часто называют этот район) представляет собой уникальное единство, где пересекаются город и деревня, где современные здания соседствуют с деревянными домами XIX–XX веков. Однако город постепенно вытесняет и поглощает деревню — деревянные дома разрушаются и исчезают с улиц. В проекте Шульгина выделяет белым свечением элементы современности, чтобы акцентировать внимание на тех частях, которые принадлежат деревне, и напомнить о времени, когда деревня была основой для зарождения города.

Вторая серия фотографий — "Через окно" (2011–2024). Это хроника вида из окна Натальи Шульгиной за десять лет жизни на окраине Самары — микрорайоне Красная Глинка.

Фотограф так описывает проект: "Здесь я провела годы в одиночестве, и вид за окном стал моей тонкой связью с миром. Через это окно я наблюдала за сменой лет и сезонов, переменчивой погодой, восходами и закатами. Каждый день эта картина притягивала мой взгляд, превращая окно в своеобразное зеркало времени, которое помогало мне сохранять контакт с реальностью. Я находила в этих мимолетных моментах спокойствие и красоту, которые становились частью моего внутреннего мира".

Посетители вместе с Натальей Шульгиной и Ольгой Фроловой, а также модератором встречи, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым обсудят творческий путь художниц, поговорят об истории создания работ для выставки "Город/Деревня: маршрут построен", узнают о будущих проектах фотографов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 6 апреля, в 16:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.