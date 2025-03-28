В Самаре откроется выставка Владимира Башкирова "Магия пленэра. Непрошедшее время"

В выставочном зале Союза художников России 4 апреля откроется Юбилейная выставка Владимира Башкирова "Магия пленэра. Непрошедшее время" (6+).
В рамках выставки, приуроченной к 60-летию художника Владимира Башкирова, будет показано 100 картин, которые представят автора как разностороннего пейзажиста и с эмоциональной и с технической точки зрения. Пейзажная живопись в данном случае — это сознательное ограничение творца. Одним из направлений живописного поиска художника был и портрет, но оно не стало главным, а пейзаж, и особенно пленэрная живопись, постепенно сформировали стержень творчества художника.
Со временем природа стала мета-сюжетом, одновременно достаточно емким и разнообразным для экспериментов и достаточно сложным для совершенствования живописного мастерства. Пленэр для художника — часть общего художественного подхода — вызов природе, обстановке, сюжету. Противостояние, очевидно необходимое для внутреннего творческого мотора.
В последние годы все большее значение в живописи для Владимира Ивановича приобретает свет, он использует его интенсивно, почти на границе живописных возможностей масляной техники. В то же время задачи света тесно связаны с его окрашенностью. Цвет для Башкирова — это свет, он либо гаснет в картине, либо начинает свое свечение и в этой неразделимости его свойств чувствуется живое начало. Учитывая все разнообразие технических и творческих аспектов картин Башкирова, можно говорить о стилистическом единстве его пейзажной живописи. Но также можно увидеть и динамику, движение внутри этого единства. И этот процесс особенно нагляден на выставке, где представлены работы разных лет и периодов, вдохновленные различными ситуациями и обстоятельствами.
Несмотря на профессиональное признание — участие в многочисленных выставках, приобретение работ музеями и частными коллекционерами, Владимир Башкиров остается открытым для нового, в первую очередь к живописным тенденциям, сюжетам, мнениям коллег и зрителей, черпая в этом и окружающей природе неистощимое вдохновение для новых работ.
Владимир Иванович Башкиров родился в 1965 году в городе Куйбышеве;
В 1981 году поступил в Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого;
В 1985 году окончил Куйбышевское художественное училище;
С 1985 г. — преподаватель Детских художественных школ и школ искусств города Жигулевска, с 1989 г. Самары;
В 1997 году с отличием окончил ТФСГПУ по специальности "Изобразительное искусство и черчение";
С 1992 года по настоящее время работает в Детской художественной школе № 2 г. о. Самара;
С 2001 года — директор и преподаватель МБУ ДО г. о. Самара "ДХШ № 2";
Лауреат Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель Детской школы искусств" (2011 г.);
Заслуженный работник культуры РФ (2013 г.);
Член правления СРО ВТОО "СХР";
Награжден Благодарностью РАХ;
Участник областных, региональных, всероссийских, международных выставок и пленэров;
Произведения находятся в Областном художественном музее г. Ульяновска, в музеях Нижнекамска, Чистополя, Стара-Загоры (Болгария), фондах РАХ, в частных коллекциях России, Чехии, Болгарии, Германии, Франции и Китая;
Живет и работает в г. Самаре.