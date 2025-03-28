В Самаре откроется выставка Владимира Башкирова "Магия пленэра. Непрошедшее время"

В выставочном зале Союза художников России 4 апреля откроется Юбилейная выставка Владимира Башкирова "Магия пленэра. Непрошедшее время" (6+).

В рамках выставки, приуроченной к 60-летию художника Владимира Башкирова, будет показано 100 картин, которые представят автора как разностороннего пейзажиста и с эмоциональной и с технической точки зрения. Пейзажная живопись в данном случае — это сознательное ограничение творца. Одним из направлений живописного поиска художника был и портрет, но оно не стало главным, а пейзаж, и особенно пленэрная живопись, постепенно сформировали стержень творчества художника.

Со временем природа стала мета-сюжетом, одновременно достаточно емким и разнообразным для экспериментов и достаточно сложным для совершенствования живописного мастерства. Пленэр для художника — часть общего художественного подхода — вызов природе, обстановке, сюжету. Противостояние, очевидно необходимое для внутреннего творческого мотора.

В последние годы все большее значение в живописи для Владимира Ивановича приобретает свет, он использует его интенсивно, почти на границе живописных возможностей масляной техники. В то же время задачи света тесно связаны с его окрашенностью. Цвет для Башкирова — это свет, он либо гаснет в картине, либо начинает свое свечение и в этой неразделимости его свойств чувствуется живое начало. Учитывая все разнообразие технических и творческих аспектов картин Башкирова, можно говорить о стилистическом единстве его пейзажной живописи. Но также можно увидеть и динамику, движение внутри этого единства. И этот процесс особенно нагляден на выставке, где представлены работы разных лет и периодов, вдохновленные различными ситуациями и обстоятельствами.

Несмотря на профессиональное признание — участие в многочисленных выставках, приобретение работ музеями и частными коллекционерами, Владимир Башкиров остается открытым для нового, в первую очередь к живописным тенденциям, сюжетам, мнениям коллег и зрителей, черпая в этом и окружающей природе неистощимое вдохновение для новых работ.