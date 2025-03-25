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Музеи и выставки Культура

В "Заварке" пройдет лекция о растениях "У бабушки на подоконнике"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 марта, в 18:30 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "У бабушки на подоконнике" (12+). Это продолжение цикла лекций, посвященных комнатным растениям в повседневной жизни самарцев.

Фото: галерея Заварка

"А помнишь, как было у бабушки дома…". Что мы "унаследовали" от подоконников Серебряного века? У наших бабушек на окнах и в квартирах росли и цвели цикламены, алоэ, монстеры, рассада, а в кастрюлях "сидели" огромные фикусы. Кандидат исторических наук, заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова расскажет гостям о быте коммуналок, хрущевок и сталинок через призму домашних растений.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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