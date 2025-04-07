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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдет лекция "Лермонтов на экране"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 апреля, в 14:00 пройдет вторая лекция из цикла "Образ русского поэта в кино" (12+). Ее тема — "Лермонтов на экране" (12+). Лекцию прочитает историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Михаил Лермонтов по праву считается одним из главных поэтов России. Его произведения "Маскарад" (12+) и "Герой нашего времени" (12+) не раз экранизировались советскими режиссерами. Но каким наш кинематограф видел личность самого Михаила Юрьевича? Вопрос актуален, ведь в ближайшем будущем мы увидим целых два новых фильма о поэте от Бакура Бакурадзе и Павла Лунгина.

В "Лермонтове" Альберта Гендельштейна (1943, 6+) нам показан прежде всего гражданин, неслучайно действие фильма начинается в 1837 году. "Лермонтов" Николая Бурляева (1986, 6+) представляет поэта как мыслителя. Объединяет эти фильмы роковая дуэль, которая оказывается в них результатом придворного заговора против народного поэта.

Примечательно, что судьба кинолент оказалась столь же драматична, как и судьба Михаила Юрьевича. Фильмы не были выпущены в прокат. Гендельштейн перестал снимать игровое кино, а Бурляев подвергся критике на перестроечном V съезде кинематографистов СССР и в центральной прессе.

Как фильмы о Лермонтове отражают время, в которое они были сняты? Почему поэт так и не стал популярным киногероем? На лекции будет проанализирован образ литератора в отечественном кинематографе — в фильмах "Лермонтов" (1943, 6+; 1986, 6+; 2014, 16+) "Белинский" (1953, 6+), "Пушкин. Последняя дуэль" (2006, 12+) и сериале "Из пламя и света" (2006 — 2008, 12+).

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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