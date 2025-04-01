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Музеи и выставки Культура

Самарская Третьяковка привезет картины Ван Гога, Моне, Сезанна и Матисса

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 апреля в филиале Третьяковской галереи в Самаре открывается выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" (16+).

Посетители увидят шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена. Также будет представлена отечественная живопись 1900-1920-х годов — Константин Коровин, Александр Головин, Игорь Грабарь, Константин Сомов, Николай Милиоти, Мартирос Сарьян и другие авторы.

"Выставка демонстрирует диалог французских и русских импрессионистов и символистов, специфику их национальных версий, а также — своего рода решительный, едва ли не революционный "прорыв" русских авангардистов за границы, очерченные новейшим французским искусством в лице его главных реформаторов. Коллекционер Морозов в последние годы собирательства обратил внимание на художников-авангардистов из "Бубнового валета", и именно эта, важная сторона его коллекции, в большей степени приоткрыта на выставке в филиале Третьяковской галереи в Самаре", — поясняют в музее. 

Билеты скоро поступят в продажу.

"Выставка "Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда" — важный проект, к которому мы очень долго готовились, - комментирует Михаил Савченко, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре. - Я хочу поблагодарить наших коллег — музеи, предоставившие работы для этой потрясающей экспозиции, а также нашего партнера — группу компаний "Акрон Холдинг" и лично Павла Анатольевича Морозова, который выступил инициатором проекта и всячески поддерживал нас на пути к этой выставке. Большая удача, что в Самаре будут представлены полотна художников мирового уровня. Мы увидим диалог русского и европейского искусства. Это знаковый проект, подтверждающий статус и масштаб нашей работы. Приглашаю всех на выставку, такое событие нельзя пропустить.

Напомним, ранее из контракта на страховку картин стало известно какие именно полотна привезут в Самару. Среди них "Прогулка заключенных" Винсента Ван Гога, "Персики и груши", "Равнины у горы Святой Виктории" Поля Сезанна,  "Бульвар Капуцинок в Париже" Клода Моне, "Синий кувшин" Анри Матисса, "Париж. Бульвар Капуцинок" Константина Коровина и другие.

Всего будут выставлены 62 картины суммарной стоимостью более 23 млрд рублей.

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