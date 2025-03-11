В Самару привезут работы Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна и Анри Матисса

В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи с 30 апреля по 28 сентября будет представлена временная выставка "Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до авангарда". Экспонаты - 62 картины суммарной стоимостью более 23 млрд рублей - планируют застраховать у единственного страховщика "Ингосстрах". Начальная цена страхового контракта - 11,517 млн рублей

Уже сейчас известно, что в числе экспонатов будут представлены полотна зарубежных и русских художников.

Среди них: Винсент ван Гог ("Прогулка заключенных", 1890 г.), Поль Сезанн ("Равнины у горы Святой Виктории", 1878–1879 гг.), Отон Фриез ("Деревья в Касси", 1909 г.), Андре Дерен ("Тропинка в скалах Соссе-Ле-Пен", около 1911 г.), Анри Эдмонд Кросс ("Вокруг моего дома" ("Около дома"), 1906 г.), Поль Сезанн ("Персики и груши", 1890–1894 гг.), Клод Моне ("Бульвар Капуцинок в Париже", 1873 г.), Анри Матисс ("Синий кувшин", начало 1900-х гг.), а также Константин Коровин ("Портрет Ивана Абрамовича Морозова", 1903 г.; "Париж. Бульвар Капуцинок", 1911 г.;), Николай Мещерин ("Лунная ночь", 1905 г.), Петр Кончаловский ("Пейзаж под Сиеной", 1912 г.), Александр Куприн ("Оливковые деревья. Ментона", 1914 г.; "Натюрморт с тыквой", 1912 г.; "Лежащая натурщица", 1917 г.) и другие художники.

Согласно условиям договора, страхование музейных экспонатов распространит свое действие на период с 14 апреля по 14 октября включительно. Работа выставки, согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, продлится с 30 апреля по 28 сентября.