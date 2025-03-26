Во Всемирный день театра будут объявлены имена победителей фестиваля "Театральное Приволжье"

27 марта, традиционно во Всемирный день театра, состоится онлайн-трансляция, в ходе которой будут подведены итоги и объявлены победители юбилейного VI сезона Фестиваля "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. В 6 сезоне Фестиваль в очередной раз побил собственные рекорды: в региональных этапах выступили 1455 коллективов и 21000 молодых актеров.

Участники и эксперты Фестиваля в прямом эфире соберутся в 14 студиях. В ходе прямой трансляции с интерактивным участием всех регионов Приволжья, будут обнародованы имена лауреатов Фестиваля: лучшие молодежные и детские спектакли, победители в номинациях лучшая режиссерская работа, лучшие мужская и женская роли, лучшее музыкальное и художественное оформление (отдельно в молодежной и детской номинациях). Центральной площадкой станет город Ижевск. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте театральноеприволжье.рф и в официальной группе Фестиваля в социальной сети Вконтакте.

Для лауреатов Фестиваля "Театральное Приволжье" организаторы подготовили уникальную возможность стать частью международного Фестиваля-лаборатории "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025".

С 25 мая по 1 июня на борту теплохода "А. С. Попов" педагоги и режиссеры-выпускники Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами над театральными эскизами к произведениям великого русского классика А. П. Чехова.

В лаборатории также примут участие студенты-актёры из Китая и Кыргызстана, актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошедшие отдельный конкурсный отбор. Конкурс для студентов театральных учреждений округа проводится до 10 апреля 2025 г., для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

В течение недели режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Самаре, Саратове. 165-летний юбилей А. П. Чехова станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

По замыслу организаторов, проект привлечет внимание молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций русского театра, а также станет уникальной площадкой обучения и, так фактически, гастролями для молодых актеров.