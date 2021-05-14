Чистая прибыль группы "Открытие" по итогам первого квартала 2021 г. достигла 12,8 млрд рублей

Банковская группа "Открытие" опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2021 года. Чистая прибыль группы "Открытие" в первом квартале составила 12,8 млрд рублей.

Совокупные активы банковской группы "Открытие" с начала 2021 года увеличились на 2% до 3,549 трлн руб. на 31 марта. Объем работающих активов составил 2,46 трлн руб., или 69% от активов группы.

В структуре активов доля кредитного портфеля продолжила расти и достигла 49% от активов или 1,757 трлн руб. за вычетом резервов (1,601 трлн руб., или 46% на конец 2020 года). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого квартала увеличился на 9% до 1,877 трлн рублей.

Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса по итогам первого квартала увеличился на 9% и составил 1,125 трлн рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 11% до 166 млрд рублей, розничный — на 11% до 585 млрд рублей.

Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам за первый квартал вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 284 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 33 млрд руб., розничным клиентам — на 3% до 76 млрд рублей.

Средства клиентов (являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы) увеличились в первом квартале на 3% до 2037 млрд рублей. При этом средства юридических лиц выросли с начала года на 8% до 949 млрд рублей, объем средств физических лиц остался неизменным на уровне 1,088 трлн рублей.

Рентабельность капитала (ROTE) за 3 месяца 2021 года составила 12,9%. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил на 31 апреля 14,6% при регулятивном капитале в размере 439 млрд рублей.

"Первый квартал 2021 года стал весьма успешным для группы "Открытие", - комментирует президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов. - Прибыль группы по его итогам составила 12,8 млрд рублей (823 млн по итогам 1 квартала 2020 года). Рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода (+ 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года) на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы (49%) и улучшения его качества".



По его словам, постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчетное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют банку наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал.

"Также в первом квартале банк "Открытие" принял активное участие в запуске двух масштабных бизнес-проектов с большим экономическим потенциалом — первого в стране "зеленого" электрометаллургического комплекса в Выксе и производства мелованного картона ГК "Кама" в Краснокамске", - добавил он.

Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2021 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.