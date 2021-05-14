РКЦ "Прогресс" рассмотрит вопрос о необходимости ракеты-носителя "Союз-6"

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" занимается подготовкой научно-технического отчета, в котором рассмотрит вопрос о необходимости ракеты-носителя "Союз-6", пишет tass.ru со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Баранова.

"У нас сейчас выпускается научно-технический отчет, где мы рассматриваем все аспекты необходимости применения этой ракеты <…> Сейчас мы изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще, и пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации, а он уже примет решение, будет ли эскизное проектирование", — сказал генеральный директор предприятия.

Напомним, что решение о создании ракеты "Союз-6" пока не принято, при этом РКЦ "Прогресс" считает ее излишней. По словам руководителя предприятия, начинается изготовление испытательных образцов: один бак полностью сварен, до конца года будет сварен второй бак.

При этом число пусков ракет будет зависеть от числа площадок, с которых будут запускаться носители.

Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5", начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год.