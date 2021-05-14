РКЦ "Прогресс" рассмотрит вопрос о необходимости ракеты-носителя "Союз-6"

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" занимается подготовкой научно-технического отчета, в котором рассмотрит вопрос о необходимости ракеты-носителя "Союз-6", пишет tass.ru со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Баранова.
"У нас сейчас выпускается научно-технический отчет, где мы рассматриваем все аспекты необходимости применения этой ракеты <…> Сейчас мы изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще, и пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации, а он уже примет решение, будет ли эскизное проектирование", — сказал генеральный директор предприятия.
Напомним, что решение о создании ракеты "Союз-6" пока не принято, при этом РКЦ "Прогресс" считает ее излишней. По словам руководителя предприятия, начинается изготовление испытательных образцов: один бак полностью сварен, до конца года будет сварен второй бак.
При этом число пусков ракет будет зависеть от числа площадок, с которых будут запускаться носители.
Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5", начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?