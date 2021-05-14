В Тольятти прокуратура обнаружила подделку протокола собрания собственников дома

Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила поддельный протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, сообщает надзорное ведомство.

На основании этого фиктивного протокола собственники дома на Ленинском проспекте, 8 якобы приняли решение о смене управляющей организации.

Прокуратур направила материалы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").