В Тольятти прокуратура обнаружила подделку протокола собрания собственников дома

Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила поддельный протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, сообщает надзорное ведомство.
На основании этого фиктивного протокола собственники дома на Ленинском проспекте, 8 якобы приняли решение о смене управляющей организации.
Прокуратур направила материалы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...