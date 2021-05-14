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ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти прокуратура обнаружила подделку протокола собрания собственников дома

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Автозаводского района Тольятти во время проверки обнаружила поддельный протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, сообщает надзорное ведомство.

На основании этого фиктивного протокола собственники дома на Ленинском проспекте, 8 якобы приняли решение о смене управляющей организации.

Прокуратур направила материалы для решения вопроса о возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").

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