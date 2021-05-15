В Тольятти перевернулась на крышу Toyota RAV4

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В пятницу, 14 мая, в Тольятти на ул. Маршала Жукова в результате ДТП перевернулась на крышу Toyota RAV4, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области