В Тольятти перевернулась на крышу Toyota RAV4

В пятницу, 14 мая, в Тольятти на ул. Маршала Жукова в результате ДТП перевернулась на крышу Toyota RAV4, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:20 женщина, управлявшая кроссовером, перед разворотом допустила столкновение с попутным Nissan Almera. После столкновения Toyota опрокинулась.
В результате ДТП госпитализирована пассажирка Nissan, получившая травмы руки и ноги.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!