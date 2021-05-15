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ДТП Происшествия

В Тольятти перевернулась на крышу Toyota RAV4

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 мая, в Тольятти на ул. Маршала Жукова в результате ДТП перевернулась на крышу Toyota RAV4, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 18:20 женщина, управлявшая кроссовером, перед разворотом допустила столкновение с попутным Nissan Almera. После столкновения Toyota опрокинулась.

В результате ДТП госпитализирована пассажирка Nissan, получившая травмы руки и ноги. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

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