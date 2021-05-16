16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ДТП с Infiniti и Skoda затруднило движение на пересечении Ново-Садовой и Полевой в Самаре Двое детей пострадали в ДТП с Mitsubishi в Самарской области В Самаре госпитализирован мотоциклист, в которого въехала иномарка В Самаре госпитализирован водитель квадроцикла, врезавшийся в дерево Появились подробности ДТП с розливом топлива в Самаре

ДТП Происшествия

В Самаре Renault Kaptur смяло двумя грузовиками

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 406
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 15 мая, в Куйбышевском районе Самары на ул. Утевской в ДТП с тремя автомобилями пострадали две женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в 11:15 водитель грузовика Renault въехал во впереди стоявший кроссовер Renault Kaptur. От удара легковушку подмяло под попутный КамАЗ, а тот в свою очередь протаранил ВАЗ 2106.

В результате пострадали 33-летняя женщина, находившаяся в кроссовере и ее пассажирка. Они были доставлены бригадой медиков в больницу, где назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

брат Горонфло 07 мая 2021 18:03 В Сызранском районе столкнулись шесть грузовиков, есть пострадавшие

Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6