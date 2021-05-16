В Самаре Renault Kaptur смяло двумя грузовиками

В субботу, 15 мая, в Куйбышевском районе Самары на ул. Утевской в ДТП с тремя автомобилями пострадали две женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в 11:15 водитель грузовика Renault въехал во впереди стоявший кроссовер Renault Kaptur. От удара легковушку подмяло под попутный КамАЗ, а тот в свою очередь протаранил ВАЗ 2106.

В результате пострадали 33-летняя женщина, находившаяся в кроссовере и ее пассажирка. Они были доставлены бригадой медиков в больницу, где назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.