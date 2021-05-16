В Самаре Renault Kaptur смяло двумя грузовиками

В субботу, 15 мая, в Куйбышевском районе Самары на ул. Утевской в ДТП с тремя автомобилями пострадали две женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в 11:15 водитель грузовика Renault въехал во впереди стоявший кроссовер Renault Kaptur. От удара легковушку подмяло под попутный КамАЗ, а тот в свою очередь протаранил ВАЗ 2106.
В результате пострадали 33-летняя женщина, находившаяся в кроссовере и ее пассажирка. Они были доставлены бригадой медиков в больницу, где назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!