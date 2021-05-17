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ДТП Происшествия

В Тольятти молодая водитель сбила велосипедиста

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в воскресенье, 16 мая, в 21:30 21-летняя водитель Lada Granta со стажем вождения четыре месяца, в районе дома № 6 Б по ул. Фрунзе допустила наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал не спешившись проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После ДТП подросток госпитализирован с травмой головы.

Установлено, что водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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