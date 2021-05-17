В Тольятти молодая водитель сбила велосипедиста

В Тольятти в воскресенье, 16 мая, в 21:30 21-летняя водитель Lada Granta со стажем вождения четыре месяца, в районе дома № 6 Б по ул. Фрунзе допустила наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал не спешившись проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После ДТП подросток госпитализирован с травмой головы.
Установлено, что водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!