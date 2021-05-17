В Тольятти молодая водитель сбила велосипедиста

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В Тольятти в воскресенье, 16 мая, в 21:30 21-летняя водитель Lada Granta со стажем вождения четыре месяца, в районе дома № 6 Б по ул. Фрунзе допустила наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал не спешившись проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.