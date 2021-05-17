Самарские ушуисты заняли I место в общекомандном зачете на III Евразийских играх боевых искусств

12 спортсменов Самарской Федерации Ушу приняли участие в III Евразийских играх боевых искусств, которые проходят в Уфе с 13 по 18 мая.

Состязания проводятся по 20 видам боевых искусств — в частности, в айкидо, каратэ, рукопашном бое, ушу и т. д. — и объединяют около 5 тысяч спортсменов из 50 регионов России и зарубежья.

Соревнования проходят в личном зачете в каждом виде программы с подведением общекомандного зачета.

Наша команда принесла в копилку Самарской области 45 медалей (33 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых) и тем самым заняла первое место в командном зачете в ранге "Таолу, кунгфу".