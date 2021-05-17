Из-за аварии с бензовозом на перекрестке улиц Авроры и Мориса Тореза в Самаре перекрыто движение

В понедельник, 17 мая, в Самаре из-за серьезной аварии с бензовозом на перекрестке улиц Авроры и Мориса Тореза перекрывается движение транспорта.
Об этом в 11:53 сообщил городской департамент транспорта в Twitter.
Очевидцы сообщают, что по дороге разлилось топливо.
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Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!