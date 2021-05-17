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В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5% Экс-владельцев "Компаньона" привлекли к ответственности на 2,8 млрд рублей Группа ВСК вошла в рейтинг "Эксперт-400" ОМС: новые возможности ВСК и Angara Professional Assistance запустили продукт по киберстрахованию на базе технологий "Лаборатории Касперского"

Страхование Финансы

В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5%

17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборы "Росгосстраха" за первые три месяца 2021 г. составили 23,6 млрд руб., что на 5,5% больше, чем в первом квартале прошлого года (22,3 млрд рублей). Значительную часть страховой премии компании обеспечили страхование имущества физических и юридических лиц, банкострахование, добровольное медицинское страхование и автострахование — как ОСАГО, так и каско.

В каналах продаж, которые сегодня использует "Росгосстрах" для дистрибуции своих страховых продуктов, также наблюдается в основном положительная динамика. Наиболее значительные темпы роста в первом квартале продемонстрировали корпоративный (107,6%) и партнерский (106,7%) каналы продаж, а также исторический для компании агентский канал (103,7%).

Параллельно с развитием каналов продаж "Росгосстрах" в первом квартале расширял и новые направления деятельности. Была запущена и активно развивалась цифровая платформа "Мой_Сервис Мед" — первая из серии сервисных вертикалей, призванных дополнить предложение клиентам, в том числе и без страховых полисов, дополнительными услугами в различных сферах жизни — от решения проблем со здоровьем до обслуживания автомобилей и содержания жилья.

Выплаты клиентам по всем видам страхования в первом квартале 2021 года выросли на 12,5% — до 9,6 млрд рублей. На росте выплат сказались в первую очередь факторы сезонности: традиционное увеличение страховых событий в автостраховании, страховании от несчастных случаев, более частые обращения клиентов по ДМС.

Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ составила 254 млн рублей. Качество и размер активов "Росгосстраха" сегодня значительно превышают нормативные значения, установленные для страховых компаний. Напомним, с учетом показателей компании, продемонстрировавшей стабильность даже в неблагоприятных макроэкономических условиях, международное агентство S& P Global Ratings сразу после окончания первого квартала 2021 года улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу "Росгосстраха". После пересмотра прогноз по рейтингам уровня "BB" изменен со "Стабильного" на "Позитивный".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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