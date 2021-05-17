В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5%

Сборы "Росгосстраха" за первые три месяца 2021 г. составили 23,6 млрд руб., что на 5,5% больше, чем в первом квартале прошлого года (22,3 млрд рублей). Значительную часть страховой премии компании обеспечили страхование имущества физических и юридических лиц, банкострахование, добровольное медицинское страхование и автострахование — как ОСАГО, так и каско.
В каналах продаж, которые сегодня использует "Росгосстрах" для дистрибуции своих страховых продуктов, также наблюдается в основном положительная динамика. Наиболее значительные темпы роста в первом квартале продемонстрировали корпоративный (107,6%) и партнерский (106,7%) каналы продаж, а также исторический для компании агентский канал (103,7%).
Параллельно с развитием каналов продаж "Росгосстрах" в первом квартале расширял и новые направления деятельности. Была запущена и активно развивалась цифровая платформа "Мой_Сервис Мед" — первая из серии сервисных вертикалей, призванных дополнить предложение клиентам, в том числе и без страховых полисов, дополнительными услугами в различных сферах жизни — от решения проблем со здоровьем до обслуживания автомобилей и содержания жилья.
Выплаты клиентам по всем видам страхования в первом квартале 2021 года выросли на 12,5% — до 9,6 млрд рублей. На росте выплат сказались в первую очередь факторы сезонности: традиционное увеличение страховых событий в автостраховании, страховании от несчастных случаев, более частые обращения клиентов по ДМС.
Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ составила 254 млн рублей. Качество и размер активов "Росгосстраха" сегодня значительно превышают нормативные значения, установленные для страховых компаний. Напомним, с учетом показателей компании, продемонстрировавшей стабильность даже в неблагоприятных макроэкономических условиях, международное агентство S& P Global Ratings сразу после окончания первого квартала 2021 года улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу "Росгосстраха". После пересмотра прогноз по рейтингам уровня "BB" изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.