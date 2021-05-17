Мобильный кабинет "ЭнергосбыТ Плюс" с начала года подключили 1700 предпринимателей

С начала года свыше 1700 предпринимателей Самарской области начали использовать мобильное приложение "Личный кабинет для юридических лиц" от "ЭнергосбыТ Плюс". Дистанционный онлайн-сервис призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов.

Мобильное приложение "Личный кабинет для юридических лиц" доступно для организаций и предприятий, ИП и физических лиц — владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс". Оно разработано в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает конфиденциальность информации.

Сервис позволяет:

— просматривать баланс по каждому договору;

— подключить договоры дополнительного юридического лица;

— оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;

— передавать показания по приборам учета ГВС;

— написать обращение в компанию.

"Функционал "Личного кабинета" позволяет оперативно решать все возникающие вопросы по отоплению и ГВС, а мобильное приложение помогает клиентам в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией. Мы приглашаем всех наших клиентов из числа юрлиц воспользоваться преимуществами данного онлайн-сервиса", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Для установки мобильного приложения достаточно зайти в личный кабинет клиента, пройти простую процедуру регистрации и добавить все свои договоры теплоснабжения в учетную запись. Также скачать мобильное приложение можно в Google Play или App Store.