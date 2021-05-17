Жителя Сызрани будут судить за организацию производства контрафактного алкоголя

В Сызранский городской суд Самарской области направили для рассмотрения уголовное дело о незаконном обороте алкоголя, ущерб от которого оценили в 7 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в производстве алкоголя без лицензии. По версии следствия, он организовал в складских помещениях на ул. Хвалынской и ул. Жукова в Сызрани производство контрафактного алкоголя с товарными знаками известных марок, несколько сортов водки и коньяка. При производстве использовалась поддельная брендовая упаковка и этикетки.
На месте происшествия полицейские изъяли около 17 тыс. бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тыс. л спиртосодержащего сырья, тару и упаковку. Сумма причиненного правообладателям ущерба превысила 7 млн рублей.
Кроме того, выяснилось, что на производстве незаконно работали трое иностранцев. За нарушение миграционного законодательства их работодателя привлекли к административной ответственности.
В результате в отношении 32-летнего жителя Сызранского района возбудили четыре уголовных дела.
Правообладателям частично возмещен причиненный ущерб.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!