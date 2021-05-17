Жителя Сызрани будут судить за организацию производства контрафактного алкоголя

В Сызранский городской суд Самарской области направили для рассмотрения уголовное дело о незаконном обороте алкоголя, ущерб от которого оценили в 7 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в производстве алкоголя без лицензии. По версии следствия, он организовал в складских помещениях на ул. Хвалынской и ул. Жукова в Сызрани производство контрафактного алкоголя с товарными знаками известных марок, несколько сортов водки и коньяка. При производстве использовалась поддельная брендовая упаковка и этикетки.

На месте происшествия полицейские изъяли около 17 тыс. бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тыс. л спиртосодержащего сырья, тару и упаковку. Сумма причиненного правообладателям ущерба превысила 7 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что на производстве незаконно работали трое иностранцев. За нарушение миграционного законодательства их работодателя привлекли к административной ответственности.

В результате в отношении 32-летнего жителя Сызранского района возбудили четыре уголовных дела.

Правообладателям частично возмещен причиненный ущерб.