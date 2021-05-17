16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Гутенев: Депутатам и областному правительству предстоит обеспечить реализацию поставленных губернатором задач Леонид Симановский: Главное в послании - это жители Самарской области, ради которых мы все работаем Вадим Сипров: Послание Азарова отличается конкретностью и четкой постановкой задач Алек­сандр Сте­па­нов: Губернатор в послании озвучил новые меры поддержки врачей - это отличная новость В Самарской области в этом году выделят дополнительно 50 млн руб. на поддержку инициатив жителей

Губернатор Власть и политика

Светлана Бескоровайная: В Самарской области созданы условия для развития промышленности

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 152
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по решению губернатора Дмитрия Азарова разработан и внедрен механизм поддержки промышленности и предпринимательства, а также привлечения инвесторов. Об этом рассказала зампредседателя профильного комитета регионального парламента Светлана Бескоровайная ("Единая Россия") накануне оглашения послания, с которым глава области обратится к депутатам и жителям региона 18 мая.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Депутат напомнила, что президент России Владимир Путин уделяет основное внимание решению социально-экономических проблем внутри страны. Главные направления деятельности власти сегодня - это преодоление последствий пандемии, поддержка матерей и детей, вопросы образования и патриотизма, науки и экологии, а также проблемы экономики, инвестиций и предпринимательства, стимулированию бизнеса и развитию регионов.

"На территории Самарской области уже оказывается поддержка промышленным предприятиям, а также малому и среднему предпринимательству, создаются условия для привлечения инвесторов. По инициативе губернатора для содействия реализации государственной промышленной политики в регионе создан Фонд развития промышленности, реализуются национальные проекты, разработаны государственные программы", - отметила Светлана Бескоровайная.

В губернии также создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сеть Центров оказания услуг для предпринимателей "Мой бизнес", созданы комфортные условия для деятельности самозанятых.

Депутат добавила, что на территории Самарского региона достаточно предприятий, которые существуют много лет, и власти заинтересованы, чтобы они и дальше развивались с использованием экологически чистых технологий.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания главы региона в 2021 году станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6