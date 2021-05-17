"Т Плюс" завершил капитальный ремонт турбоагрегата Тольяттинской ТЭЦ

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" завершил капитальный ремонт турбоагрегата № 4 на Тольяттинской ТЭЦ. Это повысит надежность работы основного теплоисточника Центрального района города.

В течение марта-апреля 2021 г. на турбине № 4 ТоТЭЦ были заменены несколько сегментов соплового аппарата, ответственного за разгон пара до сверхзвуковых скоростей. По результатам ремонта продлен ресурс длительности работы агрегата.

Всего на Тольяттинской ТЭЦ установлены девять турбоагрегатов, на трех из которых в этом году пройдут капитальные ремонты, а на оставшихся шести — текущие.

На сегодняшний день крупные ремонтные работы выполняются и на ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Самарской ТЭЦ. В частности, на крупнейшей станции областной столицы — Самарской ТЭЦ — проходит капитальный ремонт турбоагрегата № 1. Здесь планируется выполнить работы в проточной части турбины, где происходит преобразование кинетической энергии струи пара в механическую энергию вращения ротора. Также будет произведена антикоррозионная обработка металлоконструкций и замена некоторых узлов агрегата.

"В целом в ремонтную кампанию 2021 года энергетики планируют капитально отремонтировать 8 турбоагрегатов на различных электростанциях региона, а также выполнить средний ремонт блока ПГУ Сызранской ТЭЦ и провести большие инспекции двух газотурбинных установок Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Это позволит минимизировать риски внеплановых отключений генерирующего оборудования в период отопительного сезона 2021–2022 годов", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

На данный момент в летней ремонтной кампании на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала "Самарский" задействовано свыше 100 специалистов подрядных организаций. По состоянию на 17 мая все работы выполняются согласно утвержденным графикам в установленные сроки.